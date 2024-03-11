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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Военные РФ выявили шесть нарушений со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

Кроме того, по его данным, в районе Эт-Танф за сутки отмечено четыре нарушения сирийского воздушного пространства двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.

Вадим Кулить Идлиб США Сирия
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