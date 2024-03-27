В Балтиморе возобновляют операцию по поиску людей на месте обрушения моста

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Водолазы в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в среду возобновили операцию по поиску остающихся пропавшими без вести шести человек на месте обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки, сообщает в среду CNN.

"Работа и так опасная, но сегодня она будет еще опаснее, учитывая ожидающийся дождь, неспокойную воду, обломки и другие проблемы", - сказал мэр города Брэндон Скотт.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста на нем находились восемь работников, двух из них удалось вытащить из воды.

В свою очередь, министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что, если выяснится, что в столкновении судна с мостом виноваты частные компании, они понесут за это ответственность. Вместе с тем он отметил, что восстановление моста и открытие находящегося неподалеку порта является приоритетом для администрации президента США Джо Байдена.

Также председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди сообщила CNN, что следователям удалось ночью попасть на борт судна, чтобы осмотреть машинное отделение и капитанский мостик, а также собрать всю электронику и документацию.

Она отметила, что NTSB также располагают "записью данных, которая, по сути, является "черным ящиком". Ожидается, что информацию из него удастся достать позже в среду.

Во вторник в американском Балтиморе в штате Мэриленд обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. На борту судна во время столкновения находилось 22 члена экипажа.