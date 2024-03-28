Рособрнадзор допустил продление моратория на сдачу ЕГЭ в новых регионах РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мораторий на обязательную сдачу Единого госэкзамена выпускниками школ в новых регионах могут продлить, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы в 2026 году, получается, через два года, по итогам, посмотрим, и, если есть необходимость, здесь во всех кабинетах общая договоренность есть, этот мораторий еще можно будет продлить на пару лет. Дети не виноваты, что они учились по другим стандартам, по другим учебникам", - сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

При этом он отметил, что решение об обязательной сдаче ЕГЭ будет принято тогда, "когда мы поймем, что они готовы на 100%" к сдаче экзаменов.

Он также уточнил, что в 2024 году на сдачу экзаменов заявлены 17 605 выпускников из новых субъектов, ЕГЭ из них выбрали 3 329 человек - 19,5%.

Особые правила проведения экзаменов для выпускников новых регионов были введены в 2023 году. Они могут получить аттестат либо по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.