Премьеры Польши и Украины обсудят проблему импорта украинского продовольствия

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Польшу, чтобы обсудить с премьером Дональдом Туском проблему регулирования импорта украинского продовольствия, сообщает в четверг Associated Press.

Туск отмечал, что Польша может попробовать добиться введения квот на импорт во время этих переговоров. Также ранее он предлагал увеличить украинский импорт в нуждающиеся в нем страны, но не в Польшу.

Во многих странах ЕС в этом году периодически проходят массовые акции протестов сельхозпроизводителей, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей из Украины агропродукции. В частности, недовольство выражают и польские фермеры, которым в нынешних условиях сложно конкурировать с более дешевой украинской продукцией, отмечают западные СМИ.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия c Украины в соседних с ней странах. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.