Что произошло за день: четверг, 28 марта

Новый подозреваемый по делу о теракте в Crocus, крушение военного самолета у Севастополя и арест топ-менеджера "Росатома"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан еще один подозреваемый в соучастии в теракте в Crocus City Hall. По данным следствия, фигурант участвовал в схеме финансирования террористов. Также в СКР сообщили, что данные с изъятых у подозреваемых в теракте технических устройств подтверждают их связь с украинской стороной. Между тем советник Белого дома Джон Кирби заявил, что только "Исламское государство" (запрещена в РФ) имеет отношение к теракту в Crocus City Hall. Один из арестованных фигурантов дела обжаловал меру пресечения в Басманном суде.

- Военный самолет упал в море у Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пилот катапультировался. Причин крушения самолета Развожаев не назвал.

- "Яндекс" до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса. Компания получила все необходимые разрешения на совершение сделки.

- ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации.

- Суд в Москве арестовал топ-менеджера "Росатома" Сахарова по делу о взяточничестве. Он заключен под стражу до 26 мая.

- Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию. Возвращено денежных средств из избирательного фонда более 128 млн 383 тыс. рублей.

- Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы. В ноябре 2023 года его признали виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.