ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье в месте массового пребывания людей

Его готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии, заявили в спецслужбе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении в Ставропольском крае теракта, который готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии.

Иностранцы планировали устроить взрыв в одном из мест массового пребывания людей, заявили в спецслужбе.

По данному факт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​у следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "a" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ.

"В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ не уточнили другие подробности операции и не раскрыли личности задержанных.