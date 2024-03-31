Западные христиане отмечают Пасху

Католическая служба в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Праздничная месса в Ватикане пройдет в 09:30 по местному времени (10:30 по Москве) на Площади Святого Петра, ее проведет папа римский Франциск. После богослужения понтифик обратится к верующим с традиционным благословением "Граду и миру" с центрального балкона базилики Святого Петра.

Обычно в Иерусалим на Пасху съезжаются туристы со всего мира, однако в этом году в городе не ожидают большого числа верующих из-за конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Кроме того, в преддверии католической Пасхи палестинским христианам ограничили доступ на территорию Старого города Иерусалима, в котором находятся святые для христиан места.

По данным "Аль-Джазиры", по меньшей мере 200 религиозным лидерам с Западного Берега реки Иордан выдали разрешения на въезд в этот район, однако их пастве не разрешили присутствовать на предпасхальных и пасхальных торжествах и богослужениях. Еще до обострения конфликта между ХАМАС и Израилем палестинским христианам приходилось запрашивать разрешение на посещение Старого города задолго до торжеств.

Израильская полиция в свою очередь заявила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

В соборах европейских стран также пройдут праздничные богослужения. В частности, в Англии в Капелле Святого Георг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ия (Виндзорский замок) пройдет пасхальная утренняя служба, в которой примет участие британский король Карл III. Служба начнется в 08:30 по местному времени (10:30 по Москве).

Британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец сообщают, что службу посетят королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи. СМИ отмечают, что это будет самое значимое появление Карла III на публике и главное королевское мероприятие с тех пор, как у короля диагностировали рак. Помимо этого, мессы пройдут и в других храмах, в частности, в Соборе Святого Павла в Лондоне.

В парижской базилике Сакре-Кёр служба запланирована на 09:00 (10:00 по Москве), в Берлинском кафедральном соборе верующих ждут на богослужение в 10:00 (11:00 по Москве).

В США, а также во многих европейских странах у детей и студентов начинаются пасхальные каникулы. На лужайке перед Белым дом 1 апреля пройдет традиционная американская забава - катание пасхальных яиц: дети вместе со взрослыми катают поварешками вареные яйца, соревнуясь в скорости. На мероприятие приглашают детей в возрасте 12 лет и младше. Мероприятие бесплатное, билет на него можно было получить, приняв участие в онлайн-лотерее в период с 26 февраля по 4 марта. Обычно в этом мероприятии участвует президент США и первая леди.

Православные и католики празднуют Пасху в разные дни из-за различий в календарях. Западные христиане, определяя этот день, руководствуются григорианским календарем, а православные - юлианским.