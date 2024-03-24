Спикер Палаты представителей США после 31 марта представит вариант проекта помощи Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует после католической Пасхи представить на голосование законопроект по дальнейшему финансированию помощи Украине, сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол телеканалу CBS.

В этом году католическая Пасха приходится на 31 марта.

Отвечая на вопрос интервьюера, означает ли это, что члены палаты проголосуют по законопроекту уже 9 апреля, когда вернутся после перерыва, Маккол лишь сказал, что считает необходимым сделать это "как можно скорее".

Ранее в марте The Hill сообщало, что спикер Палаты представителей заявил о готовности разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине.

В частности, Джонсон на встрече с сенаторами-республиканцами выдвинул идею, согласно которой США должны предоставлять дальнейшую военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит или же передавать вооружение по ленд-лизу. По мнению спикера, такой вариант исключит применение денег американских налогоплательщиков для финансирования помощи Киеву.

Кроме того, спикер Палаты представителей на встрече с сенаторами предположил, что для финансирования такой помощи можно было бы пойти на использование замороженных активов РФ.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.