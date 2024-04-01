В Белом доме надеются на голосование по сенатскому варианту пакета помощи Киеву

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США по-прежнему надеется, что Палата представителей согласится проголосовать по одобренному Сенатом варианту пакета дополнительной помощи Украине, сообщила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Палате представителей нужно как можно быстрее проголосовать по этому документу", - сказала она на брифинге.

Жан-Пьер добавила, что не будет комментировать идею о том, чтобы республиканцы, удерживающие большинство в Палате представителей, согласились одобрить сенатский вариант в обмен на согласие администрации США отменить решение о приостановке рассмотрения лицензий на экспорт СПГ.

В ночь на понедельник спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать "важные нововведения".

В интервью программе "Воскресный вечер в Америке с Треем Гоуди" Джонсон подчеркнул, что "работал над пакетом мер и планирует представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется". "Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения", - сказал он.

В случае одобрения этих предложений Палатой представителей возникнет новая проблема, так как вариант Джонсона, вероятно, будет сильно отличаться от пакета, одобренного Сенатом. Таким образом, Конгрессу придется думать над тем, как разработать вариант, устраивающий обе палаты.