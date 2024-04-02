США заявили, что не были осведомлены о нанесении удара Израилем по консульству Ирана

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США сообщила, что в Вашингтоне не знали об ударе по иранскому консульству в Дамаске и не были к этому причастны, сообщил телеканал CNN.

"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к удару, и мы не знали об этом заранее", - цитирует CNN заявление представителя Совета национальной безопасности США.

Два других американских чиновника заявили, что администрация была проинформирована об операции в Сирии тогда, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, но не знала, какую цель панировалось атаковать.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал удар "нарушением международных конвенций".

"Мы считаем Израиль ответственным за последствия этих действий. Международное сообщество должно занять решительную позицию в том, что касается таких преступлений", - добавил министр.

Он также заявил, что ответственность за это несут Соединенные Штаты, поскольку они поддерживают Израиль.

"Американской администрации как стороннику сионистского режима было передано важное послание. Соединенные Штаты должны понести ответственность", - сказал дипломат.

Как сообщалось, Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также пятерых помощников генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате атаки погибли семеро иранских представителей.