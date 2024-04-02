В Сенате США улучшается отношение к альтернативному плану Джонсона по Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые члены Сената США, изначально отрицательно относившиеся к плану спикера Палаты представителей Майка Джонсона по финансированию дальнейшей военной помощи для Украины, теперь стали теплее относиться к этой инициативе, пишет во вторник издание The Hill.

"Сенаторам предстоит решить, противостоять ли очередному маневру Джонсона или же принять его вариант помощи Украине, несмотря на то, что он менее амбициозный, чем им хотелось бы", - говорится в статье.

При этом автор указывает, что "учитывая сложную для Киева ситуацию на востоке Украины (...), даже те сенаторы, которые изначально скептически относились к сложной в реализации идее (Джонсона - ИФ) предоставления помощи в кредит, теперь задумались о том, чтобы одобрить любой вариант, который поступит им из Палаты представителей".

Так, сенатор-демократ от Калифорнии Лафонза Батлер заявила, что "нам нужно будет принять тот вариант помощи Украине, который поступит на наше рассмотрение". При этом она напомнила, что предпочла бы, чтобы, наоборот, Палата представителей одобрила пакет помощи, ранее одобренный Сенатом. Однако Джонсон не выражает готовности проводить голосование по сенатскому пакету, так как против выступает значительная часть конгрессменов-республиканцев.

При этом Батлер подчеркнула, что выступает против того, чтобы республиканцы из Палаты представителей ставили администрации США условия для одобрения любого пакета помощи Украине. В частности, в СМИ США появлялись данные, что республиканцы могут потребовать от Белого дома отменить решение о приостановке рассмотрения лицензий на экспорт СПГ.

"Я считаю, что если мы будем начинать споры по новым темам, то это отнимет у нас много времени", - пояснила Батлер.

Похожие настроения царят и у тех сенаторов-республиканцев, которые до сих пор критиковали своего однопартийца Джонсона.

"Нам нужно как можно быстрее выделить помощь для Украины. И если это придется делать в форме выдачи кредитов, то пусть будет так", - заявил сенатор от штата Юта от Республиканской партии Митт Ромни. По его мнению, речь в данном случае идет о формальностях, так как Украина в любом случае не сможет расплатиться, и в итоге эти долги ей придется простить.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он его представит позже в апреле.

"Спикер Майк Джонсон заявил республиканским сенаторам, что Палата представителей направит им законопроект, предусматривающий помощь Украине. При этом он предупредил, что вариант Палаты представителей будет существенно отличаться от пакета помощи иностранным государствам в $95 млрд, одобренного Сенатом в феврале", - отмечалось в статье The Hill в марте.

В частности, Джонсон на встрече с сенаторами-республиканцами выдвинул идею, согласно которой США должны предоставлять дальнейшую военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит или же передавать вооружение по ленд-лизу. По мнению спикера, такой вариант исключит применение денег американских налогоплательщиков для финансирования помощи Киеву.

Кроме того, спикер Палаты представителей на встрече с сенаторами предположил, что для финансирования такой помощи можно было бы пойти на использование замороженных активов РФ.

При этом, как подчеркивают американские СМИ, многие параметры плана Джонсона пока не известны.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.