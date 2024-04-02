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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Польская армия получила новую партию танков Abrams

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новая партия танков Abrams поступила в 1-ю Варшавскую танковую бригаду, сообщил в соцсетях Генеральный штаб Войска Польского.

"Войско Польское получило больше танков Abrams. В 1-ю Варшавскую бронетанковую бригаду в Весоле (район польской столицы - ИФ) прибыл оперативный транспорт с танками M1A1 Abrams, которые после обязательного технического осмотра в Познани вошли в состав бригады", - говорится в сообщении, которое сопровождают видеокадры с перемещением десятка 10 танков Abrams на открытых железнодорожных платформах.

В конце 2023 года в Польшу была доставлена первая партия американских танков Abrams с урановой броней в версии M1A1FEP. Ее отличает дополнительное бронирование лобовой части башни.

Польша Познань США Войско Польское M1A1 Abrams
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