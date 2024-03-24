Американская станция Nova-C не выдержала лунной ночи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американский лунный модуль Nova-C ("Одиссей"), переведённый в начале марта в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, не смог выдержать экстремально низкие температуры и навсегда прекратил свою работу, сообщает компания-разработчик аппарата Intuitive Machines.

"По состоянию на 10:30 по Центральноамериканскому времени (19:30 мск) 23 марта, специалисты управления полетом пришли к выводу, что их прогнозы были верны - энергосистема "Одиссея" больше не сможет отправить на Землю сигнал. Это подтверждает, что "Одиссей" навсегда прекратил свою работу, оставшись в истории первым коммерческим лунным модулем, осуществившим посадку на Луну", - говорится в сообщении компании.

Модуль был переведён в "режим сна" 1 марта. Миссия аппарата, прилунившегося 23 февраля, первоначально была рассчитана на семь дней, по прошествии которых наступала лунная ночь.

По расчётам инженеров, аппарат не смог бы выдержать экстремально низкие температуры, однако было принято решение через несколько недель попробовать вернуть "Одиссей" к работе, на случай если его системы смогли бы сохранить работоспособность.

Аппарат прилунился 23 февраля в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.

При посадке, которая прошла нештатно из-за отказа ряда бортовых систем, аппарат сломал одну из опор. В результате модуль сел на поверхности Луны опрокинувшись на бок под углом 30 градусов от поверхности. Из-за этого его солнечная панель не была точно сориентирована на солнце для полноценной подзарядки батареи. Между тем "Одиссей" смог проработать на поверхности Луны более шести дней. Все инструменты и полезная нагрузка функционировали штатно и собрали большой массив данных общим объемом около 350 мегабайт, которые были переданы на Землю.

Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществлялась в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несла шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации.