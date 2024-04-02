Песков назвал актом агрессии удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Удар по консульству Ирана в Дамаске, в ходе которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции, является нарушением международного права и актом агрессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы не спешили бы с выводами, но в любом случае, нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии", - сказал он журналистам.

В понедельник Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов КСИР, а также пятерых помощников генералов. Позднее президент Ирана Ибрахим Раиси дал обещание, что Тегеран не оставит без ответа эти авиаудары Израиля.

Израильская сторона пока не комментировала инцидент. Западные СМИ отмечают, что как правило, Израиль не дает комментариев, когда его обвиняют в ударах по Сирии. При этом, по сообщениям СМИ, такие удары израильская сторона наносит уже несколько лет. Обычно мишенями становятся бойцы КСИР, а также – помогающие Дамаску бойцы "Хезболлы".

В свою очередь представители властей США заверяли американские СМИ, что в Вашингтоне заблаговременно не знали об ударе по иранскому консульству в Дамаске и не были к нему причастны.