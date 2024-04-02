Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

США заявили о непричастности к израильскому удару по консульству Ирана в Дамаске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - США, вопреки заявлениям Тегерана, не причастны к ракетному удару по консульству Ирана в Дамаске, заявил журналистам во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"США никоим образом не причастны к удару в Дамаске. Поэтому комментарии в наш адрес министра иностранных дел Ирана о каком-либо возмездии или приведении нас к ответственности - абсурдны, мы не имеем отношения к произошедшему", - заявил он, отвечая на вопрос, ожидают ли в США действий Ирана в ответ на атаку близ консульства в Дамаске.

В миреПесков назвал актом агрессии удар Израиля по консульству Ирана в ДамаскеЧитать подробнее

"Однако, мы со всей серьезностью, как и обычно, подойдем к вопросу защиты наших сил, наших военнослужащих и инфраструктуры в Ираке, в Сирии", - добавил Кирби.

Накануне сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции.

В свою очередь, The New York Times отмечает, что, предположительно, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал распоряжение об ударе по Дамаску. Газета подчеркивает, что ни Израилю, ни Ирану в нынешней ситуации не нужна война друг против друга. С другой стороны, Тегеран, вероятно, действительно будет стремиться отомстить израильской стороне. The New York Times приводит мнение экспертов, полагающих, что в такой ситуации под удар связанных с Ираном ближневосточных группировок могут вновь попасть базирующиеся в регионе американские войска.

Джон Кирби Израиль США Иран Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Что произошло за день: вторник, 2 апреля

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Опасная акула-мако появилась у берегов египетского курорта Хургада

В Молдавии назвали наихудшими отношения с РФ за время независимости республики

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });