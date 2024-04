США заявили о непричастности к израильскому удару по консульству Ирана в Дамаске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - США, вопреки заявлениям Тегерана, не причастны к ракетному удару по консульству Ирана в Дамаске, заявил журналистам во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"США никоим образом не причастны к удару в Дамаске. Поэтому комментарии в наш адрес министра иностранных дел Ирана о каком-либо возмездии или приведении нас к ответственности - абсурдны, мы не имеем отношения к произошедшему", - заявил он, отвечая на вопрос, ожидают ли в США действий Ирана в ответ на атаку близ консульства в Дамаске.

"Однако, мы со всей серьезностью, как и обычно, подойдем к вопросу защиты наших сил, наших военнослужащих и инфраструктуры в Ираке, в Сирии", - добавил Кирби.

Накануне сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции.

В свою очередь, The New York Times отмечает, что, предположительно, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал распоряжение об ударе по Дамаску. Газета подчеркивает, что ни Израилю, ни Ирану в нынешней ситуации не нужна война друг против друга. С другой стороны, Тегеран, вероятно, действительно будет стремиться отомстить израильской стороне. The New York Times приводит мнение экспертов, полагающих, что в такой ситуации под удар связанных с Ираном ближневосточных группировок могут вновь попасть базирующиеся в регионе американские войска.