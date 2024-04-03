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Молдавия погасит долг в $375 тыс. по взносам в Межпарламентской ассамблее СНГ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия погасит долги по взносам в Межпарламентской Ассамблее СНГ, в которой прекратила свое участие, соответствующее решение принял в среду кабинет министров страны.

Правительство одобрило выделение 6,5 млн леев (около $375 тыс.) на погашение задолженности в МПА СНГ. Сумма утверждена в рамках бюджета по выплате взносов за членство в международных организациях.

В правительстве пояснили, что в случае Межпарламентской Ассамблеи СНГ речь идет о погашении долгов по завершению участия Молдавии в этой структуре.

В ноябре 2023 года министерство финансов Молдавии приняло решение о том, что с 2024 года Кишинев перестает платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

В мае 2023 года парламент республики принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании телерадиокомпании "Мир", в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской ассамблее государств СНГ. С мая 2023 года по настоящее время было денонсировано около 100 из 282 соглашений, подписанных Молдавией в рамках СНГ.

Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил накануне, что процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ, будет продолжен.

Молдавия СНГ
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