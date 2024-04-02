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В Молдавии назвали наихудшими отношения с РФ за время независимости республики

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией находятся в самой низкой точке после провозглашения независимости республики.

"Отношения с Россией находятся на самом низком уровне в современной истории республики Молдова... мы не видим предпосылок для улучшения наших отношений с Россией", - сказал Попшой во вторник в передаче на общественном телеканале Moldova-1.

"Россия представляет наибольшую угрозу для национальной безопасности, и об этом говорится в принятом в прошлом году новом документе - стратегии безопасности республики Молдова", - заявил министр, отметив, что "там черным по белому написано, что РФ является главной угрозой для национальной безопасности республики Молдова".

Попшой также заявил, что процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ, будет продолжен.

"Молдавия подписала в рамках СНГ около 300 соглашений. Мы выявили более 100 соглашений, которые могут быть расторгнуты по разным причинам. Главная из них заключается в том, что эти соглашения так и не были реализованы, они не принесли ощутимых преимуществ нашим гражданам. Некоторые из них уже денонсировала значительная часть стран СНГ", - сказал министр.

Год назад предшественник Попшоя на посту министра иностранных дел Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае 2023 года парламент республики принял решение о выходе из соглашения о создании межгосударственной телерадиокомпании "Мир", в июле была денонсирована конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

В начале ноября Минфин Молдавии принял решение о том, что с 2024 года Кишинев перестанет платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

Молдавия Нику Попеску СНГ Михай Попшой
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