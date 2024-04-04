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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Фото: Sarah Silbiger/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин по телефону выразил своему израильскому коллеге Йоаву Галанту возмущение в связи с ударом Израиля по автоколонне благотворительной организации "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, сообщил Пентагон.

"Остин выразил возмущение в связи с израильским ударом по автоколонне с гуманитарной помощью "Всемирной центральной кухни", в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организаций, включая американского гражданина", - говорится в сообщении.

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Остин подчеркнул необходимость немедленных мер для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинских гражданских лиц в Газе, призвал Галанта к ответственности.

"Всемирная центральная кухня" сообщила ранее, что в результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них - граждане Австралии, Великобритании, Польши, Палестины, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

Глава генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил 3 апреля, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли волонтеры, был ошибкой.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Пентагон Ллойд Остин Израиль сектор Газа
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