Израиль откроет новые маршруты доставки гуманитарной помощи в Газу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

В частности, впервые с начала конфликта откроют КПП "Эрез" на границе Израиля с сектором Газа, ведущий в северные районы анклава. Кроме того, временно разрешат доставку помощи через порт Ашдод на юге Израиля.

Sky News отмечает, что пока неизвестно, когда именно откроются эти гуманитарные маршруты.

Израильские официальные лица также заявили, что планируют увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

"Увеличение объема помощи предотвратит гуманитарный кризис", - подчеркнул представитель израильского правительства.

По словам двух американских чиновников, накануне во время телефонного разговора президент США Джо Байден призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "немедленно" пропустить в сектор Газа больше фур с гуманитарной помощью.

Совет национальной безопасности США приветствовал планы Израиля увеличить объем помощи для жителей сектора Газа.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.