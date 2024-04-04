Некоторые страны НАТО усомнились в возможности создать фонд помощи Киеву на $100 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые страны НАТО ставят под сомнение реализуемость планов создать фонд на $100 млрд для помощи Украине на предстоящие пять лет. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

"На встрече глав МИД альянса в Брюсселе некоторые страны выразили сомнения о перспективах поиска новых средств на предложенный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом план, который предусматривает объединение взносов стран-союзниц на пять лет вперед", - информирует агентство.

По словам дипломата, некоторые страны считают, что "лучше пообещать меньшую сумму, которую союзники более вероятно могут себе позволить".

Другой высокопоставленный чиновник сообщил, что Франция была среди тех, кто выразил скептицизм по поводу предложения Столтенберга.

Bloomberg пишет, что, вероятнее всего, сумма средств, направляемых в гипотетический фонд, будет зависеть от ВВП конкретной страны.

Ранее на этой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена альянса.

Если предложение одобрят, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву, поясняла газета.

Сам Столтенберг подтвердил накануне, что в НАТО обсуждают то, каким образом альянс мог быть взять на себя лидирующую роль в оказании помощи Украине. Однако он не стал приводить подробности своего предложения.