Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США выразила сомнения относительно целесообразности передачи НАТО дополнительных функций, касающихся координации оказания помощи Украине, сообщает в среду The Hill со ссылкой на советника Белого дома Джона Кирби.

"Белый дом выразил недовольство предложением", - говорится в публикации. Издание отмечает, что Кирби назвал обсуждения этой идеи "предварительными".

Он также отметил важность лидерства США в работе контактной группы, которая занимается координацией вопросов, связанных с потребностями Украины, в частности вопросам поставок вооружения, - формат "Рамштайн".

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что НАТО работает над предоставления Украине пятилетнего пакета помощи на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву, пояснила газета.

Сам Столтенберг подтвердил в среду, что в НАТО обсуждают то, каким образом альянс мог быть взять на себя лидирующую роль в оказании помощи Украине. Однако он не стал приводить подробности своего предложения.