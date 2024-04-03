В НАТО заявили, что Украину не удастся принять в альянс по схеме вступления в ЕС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Принципы вступления стран в Евросоюз и НАТО отличаются, и потому идея присоединения Украины к Североатлантическому альянсу по схеме, похожей на принятие в ЕС, не может сработать, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не должны вводить что-то, похожее на двухступенчатый процесс. Очень важно сохранить одноступенчатый процесс для членства Украины", - сказал он на пресс-конференции.

Так Столтенберг ответил на вопрос, какое у него отношение к сформулированной украинской стороной идее, согласно которой на ближайшем саммите НАТО можно было бы "пригласить" Украину в альянс, а уже на более поздних этапах - согласовать все спорные вопросы и принять ее в состав организации.

"В этом разница между НАТО и ЕС. Евросоюз приглашает страны вступить в свои ряды, однако затем может пройти несколько лет от момента приглашения до членства. В НАТО, если вы "приглашены", то далее вступление происходит в сжатые сроки", - отметил генсек альянса.

Он добавил, что "все союзники согласны с тем, что когда-то в будущем Украина станет членом НАТО".

В 2023 году в НАТО объявили, что разрешили Украине не работать над реализацией Плана действий по членству в альянсе. Речь идет о стандартном наборе реформ, которые требуется провести странам, претендующим на присоединение к этому блоку. Таким образом, благодаря этому шагу, как только среди стран НАТО будет консенсус о необходимости пригласить Украину в альянс, автоматически начнется процесс ратификации данного решения.

В ЕС процесс приема новых членов иной. Сначала стране дают статус кандидата на вступление, а уже затем начинается процесс переговоров между сторонами. В ходе процесса Брюссель должен убедиться, что кандидат на вступление соответствует многочисленным критериям. Переговорный процесс может занимать годы, а гарантий, что он вообще закончится успешно, нет.