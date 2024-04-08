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Премьер-министр Грузии обвинил НПО в сокрытии доходов и затрат

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" необходим для фиксирования прозрачности финансовой отчетности неправительственных организаций (НПО) и СМИ, оппозиция настроена против документа.

"Мы рассмотрели отчетность семи наиболее состоятельных неправительственных организаций в Грузии, и выяснилось, что с 2012 года они декларировали лишь 18% процентов своих доходов. У нас нет никакой информации, на какие цели были потрачены остальные недекларированные средства, а это составляет минимум 70 млн лари (более $26 млн)", - сказал премьер.

Так он опроверг утверждения оппозиции о том, что финансовая отчетность НПО и СМИ в Грузии в настоящее время без принятия каких-либо законов прозрачна и власти все контролируют.

"Оппозиция утверждает, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" является "русским", но никто не может объяснить почему. Мы считаем, что в демократическом обществе прозрачность и свобода слова должны быть приоритетными", - сказал Кобахидзе.

Бюро парламента рассмотрит этот законопроект 8 апреля. На этой неделе документ будет направлен в парламентские комитеты для обсуждения.

Депутаты от оппозиции представили на рассмотрение бюро парламента альтернативный проект закона "О защите от влияния Российской Федерации". Оппозиционные партии и неправительственные организации заявляли на прошлой неделе, что намерены начать массовые акции протеста в связи с законопроектом, который они считают российской копией закона об иностранных агентах.

Ираклий Кобахидзе Грузия
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