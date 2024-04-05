Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Нападение на мурманского губернатора, пожары в Курске из-за сбитых дронов, директор ЦРУ едет в Каир на переговоры об освобождении заложников

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Житель города Апатиты напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона получил ранение в живот и был экстренно прооперирован. Нападавший задержан, при задержании он был ранен. Дело взял на контроль центральный аппарат СКР.

- Более 40 целей уничтожены силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

- В Курске из-за сбитых дронов ВСУ возник пожар возле центрального рынка и в частных домах, также пострадал жилой дом в СНТ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, загорелось здание областного центра развития творчества детей и юношества.

- Директор ЦРУ Билл Бернс отправится в Каир для переговоров об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. Он встретится с главой разведки Израиля Давидом Барнеа и высшими должностными лицами Катара и Египта, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию первого тура турнира претендентов в Торонто. Его соперником был представитель Азербайджана Ниджат Абасов.