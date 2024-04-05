Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

В Болгарии парламентские выборы совместят выборами в Европарламент

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Болгарии 9 июня одновременно пройдут выборы и депутатов Национального собрания страны, и депутатов Европейского парламента, сообщил президент Румен Радев в эфире Болгарского национального радио (БНР).

До этого момента, по его словам, в Болгарии будет работать техническое правительство, сформированное председателем Счетной палаты Димитаром Главчевым.

30 марта Радев поручил Главчеву сформировать временный кабинет министров, дав ему на подготовку недельный срок. Этот шаг президент предпринял после того, как партиям ГЕРБ и "Продолжаем перемены" в марте трижды не удалось сформировать новый кабинет министров. Главчев пообещал собрать команду экспертов, равноудаленную ото всех политических сил.

МИД Болгарии в правительстве Главчева возглавит Ивайло Ценов, который был болгарским послом в Вене. Во главе МВД останется Калин Стоянов. Оборонным ведомством будет руководить генерал Атанас Запрянов, который до этого момента был заместителем министра обороны. Минфин возглавит Людмила Петкова, которая ранее также занимала пост заместителя министра в этом ведомстве.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось пять кабинетов.

Европарламент Румен Радев Болгария Национальное собрание Димитар Главчев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });