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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

В Белоруссии близ границы с Польшей начались командно-штабные учения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии сообщило о начале командно-штабных учений в Гомельской и Гродненской областях республики, граничащих с Польшей.

"В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения", - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Также известно, что в Гомельском регионе в учениях примут силы территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов, в Гродненском - Вороновского района.

Целью учения в Минобороны назвали оценку готовности должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучение личного состава выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

Минобороны Белоруссия Гомельский регион Польша
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