ЕС пообещал выделить Армении за четыре года гранты на 270 млн евро

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в течение четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро в течение предстоящих четырех лет. Наша сегодняшняя встреча касается перспектив развития Армении, укрепления ее стабильности, развития предпринимательства", - сказала фон дер Ляйен на брифинге перед началом переговоров в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По ее словам, ЕС осуществит инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщение. "Это содействие основано на пакете ЕС, в рамках которого собрано 500 млн евро. Будем иметь также новый пакет, для чего мы создали новую координационную площадку, чтобы ускорить процессы и сделать инвестиции более эффективными", - отметила она.

Фон дер Ляйен также приветствовала позицию Армении по поддержке действий, не позволяющих обход западных санкций против России. "Это показывает, что ЕС и Армения основываются на общих ценностях", - сказала глава Еврокомиссии.

Пашинян, со своей стороны, заявил об общих с ЕС ценностях. "Мы подтверждаем наши общие ценности. Мы обсудим сегодня усилия Армении по укреплению демократических институтов, прав человека. Армения подтверждает также приверженность реформировать судебную систему", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что Ереван привержен урегулированию отношений с Азербайджаном и проведению делимитации госграницы на основе уважения территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.