Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

ЕС пообещал выделить Армении за четыре года гранты на 270 млн евро

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в течение четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро в течение предстоящих четырех лет. Наша сегодняшняя встреча касается перспектив развития Армении, укрепления ее стабильности, развития предпринимательства", - сказала фон дер Ляйен на брифинге перед началом переговоров в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По ее словам, ЕС осуществит инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщение. "Это содействие основано на пакете ЕС, в рамках которого собрано 500 млн евро. Будем иметь также новый пакет, для чего мы создали новую координационную площадку, чтобы ускорить процессы и сделать инвестиции более эффективными", - отметила она.

Фон дер Ляйен также приветствовала позицию Армении по поддержке действий, не позволяющих обход западных санкций против России. "Это показывает, что ЕС и Армения основываются на общих ценностях", - сказала глава Еврокомиссии.

Пашинян, со своей стороны, заявил об общих с ЕС ценностях. "Мы подтверждаем наши общие ценности. Мы обсудим сегодня усилия Армении по укреплению демократических институтов, прав человека. Армения подтверждает также приверженность реформировать судебную систему", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что Ереван привержен урегулированию отношений с Азербайджаном и проведению делимитации госграницы на основе уважения территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Азербайджан Армения США Урсула фон дер Ляйен Энтони Блинкен Евросоюз Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });