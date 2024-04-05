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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Байден заявил, что инициативы Израиля по гумпомощи в Газе проводятся по его просьбе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что власти Израиля, расширяя доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, делают именно то, чего он добивался от израильского руководства.

"Они делают именно то, о чем я их просил", - заявил президент американским журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, что власти Израиля объявили об открытии трех новых маршрутов для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, а также о планах увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

По словам двух американских чиновников, накануне во время телефонного разговора Байден призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "немедленно" пропустить в сектор Газа больше фур с гуманитарной помощью.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

США Израиль сектор Газа Джо Байден
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