Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Палата представителей может рассмотреть законопроект по прекращению огня в Газе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На следующую неделю в палате представителей американского Конгресса запланировано рассмотрение законопроекта, касающегося прекращения огня в секторе Газа, сообщил портал Axios.

Его рассмотрение "грозит вновь вызвать резкие разногласия между произраильской и пропалестинской фракциями демократов в палате представителей", отмечается в публикации.

В документе цитируется сообщение Белого дома о телефонном разговоре президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором говорится, что Байден "подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации и защиты ни в чем не повинных гражданских лиц".

Кроме того, в нем выражается несогласие с принятой в марте резолюцией СБ ООН по прекращению огня в Газе. При голосовании по резолюции США воздержались, а не наложили вето.

Трехстраничный документ, представленный членом палаты представителей республиканкой Марией Салазар, осуждает заявление президента и отказ США наложить вето на резолюцию Совбеза как "попытку оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа", пишет портал.

По данным Axios, голосование может состояться "в среду следующей недели или позже".

Джо Байден Израиль Палата представителей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международный экипаж МКС перешел на борт корабля "Союз МС-24" перед возвращением на Землю

Байден заявил, что инициативы Израиля по гумпомощи в Газе проводятся по его просьбе

Байден заявил, что инициативы Израиля по гумпомощи в Газе проводятся по его просьбе

Что произошло за день: пятница, 5 апреля

ЦБ Зимбабве заменит зимбабвийский доллар новой валютой

P&G отзывает в США 8,2 млн упаковок капсул для стирки из-за угрозы для здоровья

Гутерриш назвал причиной гибели гуманитарных работников в Газе стратегию ЦАХАЛ

Гутерриш назвал причиной гибели гуманитарных работников в Газе стратегию ЦАХАЛ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });