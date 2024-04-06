Палата представителей может рассмотреть законопроект по прекращению огня в Газе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На следующую неделю в палате представителей американского Конгресса запланировано рассмотрение законопроекта, касающегося прекращения огня в секторе Газа, сообщил портал Axios.

Его рассмотрение "грозит вновь вызвать резкие разногласия между произраильской и пропалестинской фракциями демократов в палате представителей", отмечается в публикации.

В документе цитируется сообщение Белого дома о телефонном разговоре президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором говорится, что Байден "подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации и защиты ни в чем не повинных гражданских лиц".

Кроме того, в нем выражается несогласие с принятой в марте резолюцией СБ ООН по прекращению огня в Газе. При голосовании по резолюции США воздержались, а не наложили вето.

Трехстраничный документ, представленный членом палаты представителей республиканкой Марией Салазар, осуждает заявление президента и отказ США наложить вето на резолюцию Совбеза как "попытку оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа", пишет портал.

По данным Axios, голосование может состояться "в среду следующей недели или позже".