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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Почти 40 конгрессменов-демократов требуют прекращения военных поставок Израилю

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Большая группа демократов в американском Конгрессе, к которым присоединилась бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, подписали письмо президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом прекратить поставки оружия Израилю, сообщает The Guardian.

"В свете недавнего удара по гуманитарным работникам и постоянно обостряющегося гуманитарного кризиса мы считаем неоправданным одобрение поставок оружия", - говорится в письме.

Подписанты считают необходимым воздержаться от оружейных поставок до окончания расследования США авиаудара по гуманитарным работникам "Всемирной центральной кухни", или если Израиль "не сможет в достаточной степени смягчить ущерб, причиненный невинным гражданским лицам в Газе", отмечает издание.

В четверг давление на Белый дом, требуя от него дальнейших действий по защите гражданского населения в секторе Газа, усилили ведущие сенаторы, в том числе принадлежащие к президентской демократической партии, говорится в публикации.

"Израиль не должен получать ни цента военной помощи" до тех пор, пока это заметно не облегчит поставки продовольствия в регион, который, как подозревают США, уже страдает от голода, сказал сенатор Берни Сандерс.

В интервью СNN он заявил: "Мы наблюдаем одну из самых страшных гуманитарных катастроф, которые мы видели за очень, очень долгое время, (...) потому что Израиль не пускает грузовики с гуманитарной помощью в Газу, и особенно в районы, где люди находятся в самом отчаянном положении".

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что после гибели сотрудников "Кухни" она попытается воспрепятствовать продаже Израилю истребителей F-15.

Как сообщалось, семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" погибли ранее на этой неделе в результате удара израильской армии в секторе Газа. Среди погибших - граждане Польши, Австралии, Великобритании, Палестины, а также один человек с двойным гражданством США и Канады.

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