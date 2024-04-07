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Британия направила военный корабль для обеспечения доставки гумпомощи в Газу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило об отправке военного корабля в Средиземное море для обеспечения функционирования морского коридора доставки гуманитарной помощи в Газу.

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что корабль уже направился к месту дислокации.

Помимо отправки корабля, как следует из правительственного сообщения, Соединенное Королевство также выделяет до 9,7 млн фунтов стерлингов на доставку гуманитарной помощи, материально-техническую поддержку и оснащение гуманитарного коридора оборудованием.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил: "Мы по-прежнему привержены оказанию помощи тем, кто так отчаянно в ней нуждается".

"Вместе с США, Кипром и другими партнерами мы строим новый временный причал у побережья Газы, чтобы доставлять помощь как можно быстрее и безопаснее", - добавил Кэмерон, отметив, что "доступ по суше по-прежнему имеет решающее значение для доставки помощи в необходимых масштабах".

Великобритания Грант Шаппс Дэвид Кэмерон сектор Газа
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