В Израиле проходят акции протеста против Нетаньяху

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотни протестующих против израильского правительства обошли полицейские заграждения в поселении Кесария недалеко от Тель-Авива, переместившись ближе к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает в субботу The Times of Israel.

Теперь полицейским приходится принимать меры, чтобы не пустить демонстрантов еще ближе к резиденции премьера.

Манифестанты, выкрикивают "Ты виноват" и "Уходи в отставку". По словам организаторов акции, демонстранты находятся на расстоянии около 200 м от дома Нетаньяху.

Значительно более масштабная демонстрация проходит в Тель-Авиве на Площади Демократии, там протестующие призывают к всеобщим выборам и требуют от властей согласиться на сделку по освобождению израильских заложников из сектора Газа. Многие из них размахивают израильскими флагами и несут плакаты с антиправительственными лозунгами. В городе полицейские также установили заграждения, чтобы не дать манифестантам заблокировать дороги, как они это делали ранее.

Организаторы митингов сообщают, что в Тель-Авиве в них принимают участие 100 тыс. человек.

Вместе с тем протесты проходят еще в нескольких израильских городах, в том числе в Хайфе.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.