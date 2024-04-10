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В Кишиневе предложили ЕС активизировать участие в приднестровском урегулировании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян и представитель Евросоюза на переговорах по приднестровскому урегулированию Дорота Длуши-Сулига обсудили повышение роли ЕС в разрешении этого конфликта.

Стороны обсудили "актуальные темы, связанные с приднестровской проблемой, подходы Кишинева к путям их решения, а также приоритеты в области политики реинтеграции страны", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бюро по реинтеграции.

Серебрян подчеркнул, что "после получения Молдавией статуса кандидата в члены Евросоюза, роль ЕС и партнеров по развитию становится все более важной и будет поддерживать последовательные усилия молдавских властей".

Собеседники отметили, что предотвращение кризисов и поддержание устойчивого социально-экономического развития являются важными элементами процесса, который будет находиться в центре постоянного внимания Евросоюза и республики.

"Стороны отметили необходимость разрешения неотложных проблем в интересах жителей обоих берегов Днестра, высказавшись за активизацию совместных усилий Кишинева и Брюсселя для желаемой стратегической реинтеграции Республики Молдовы", - сообщили в пресс-службе.

По словам Серебряна, "стандарты и законодательство ЕС, внедряемые по всей стране, будут стимулировать восстановление единого национального пространства и включение Приднестровского региона в европейский путь Республики Молдова".

Формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) не работает уже более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в таком формате, оно прошло в Братиславе в конце 2019 года, но завершилось безрезультатно, а ее участникам не удалось даже согласовать текст коммюнике по итогам встречи.

В конце октября 2023 года лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский высказался за возобновление переговоров в формате "5+2", признав, что "геополитическая ситуация не способствует этому". Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу на это заявил, что в процессе приднестровского урегулирования формата "5+2" больше не существует, и его невозможно реанимировать.

В декабре 2023 года спецпредставитель Украины в процессе приднестровского урегулирования, посол по особым поручениям Паун Роговей заявил, что Украина не будет участвовать в формате "5+2" из-за участия в нем России.

Евросоюз Молдавия ОБСЕ Приднестровье Олег Серебрян Дорота Длуши-Сулига
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