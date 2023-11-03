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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Кишиневе не верят в возможность возобновить формат "5+2" для Приднестровья

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил телеканалу JurnalTV, что в процессе приднестровского урегулирования формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) больше не существует, его невозможно реанимировать.

"Формата 5+2" больше не существует, он устарел и контрпродуктивен. Даже если кто-то пытается "воскресить мертвеца", это уже невозможно", - сказал политик.

Он напомнил, что один из участников этого формата - Россия. Гросу считает, что Россия не может быть посредником в переговорах.

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры политических представителей Кишинева и Тирасполя, которые решают текущие проблемы.

"Наша задача сейчас состоит в том, чтобы поддерживать мир и стабильность на обоих берегах Днестра. Это понимание есть у нас, есть у жителей левого берега Днестра, и есть и на уровне сепаратистского режима. Даже если бывают отдельные провокации, мы видим, что все поняли, что сейчас не до шуток, а потому нужно сохранить мир", - подчеркнул Гросу.

Отвечая на вопросы о европейской интеграции Молдавии, он вновь подтвердил, что правый берег Днестра может интегрироваться в ЕС раньше, чем левый.

"Эти процессы идут параллельно. Все вступают в ЕС тогда, когда они подготовлены к этому со всех точек зрения. Мы обсуждаем этот вопрос с Брюсселем. Особых возражений нет, тем более, что в ЕС уже есть страна, которая интегрировалась с неразрешенным территориальным конфликтом", - сказал Гросу, имея ввиду Кипр.

В конце октября лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский высказался за возобновление переговоров в формате "5+2".

Формат переговоров "5+2" заморожен с 2019 года, когда стороны в последний раз собирались в расширенном составе в Братиславе. В начале 2022 года стало известно о планах в рамках ОБСЕ созвать в Варшаве раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Однако встреча была отменена из-за ситуации на Украине.

Игорь Гросу Кипр Молдавия Приднестровье Украина
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