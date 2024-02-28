Власти Приднестровья заявили, что ждут от РФ дипломатической поддержки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Обращение непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к РФ означает в первую очередь просьбу о дипломатической поддержке, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что ПМР обратилась к РФ с просьбой "активизировать политико-дипломатические меры" по урегулированию ситуации, поскольку Россия является одним из международных посредников в формате "5 плюс 2".

По словам Игнатьева, ПМР обратилась не только к России, но и к другим участникам переговорного процесса, а также международным структурам, в том числе ООН.

Съезд депутатов всех уровней непризнанной ПМР ранее в среду принял обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления со стороны руководства Молдавии.