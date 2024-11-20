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Лидер Приднестровья снова призвал возобновить переговоры в формате "5+2"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал к возобновлению переговоров между Тирасполем и Кишинёвом в формате "5+2" (с участием России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от ЕС и США). Об этом сообщила его пресс-служба.

Красносельский встретился с представителем ЕС по приднестровскому урегулированию Доротой Длуши-Сулига и с послом ЕС в Молдавии Янисом Мажейкисом.

В частности, лидер Приднестровья высказался за возобновление полноценного диалога и переговоров после недавних выборов в Молдавии. Он отметил значимость контактов на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя, однако напомнил, что "данный формат предполагает обмен мнениями без принятия решений".

Кроме того, Красносельский вновь предложил встретиться с руководством Молдавии и заявил, что "мяч на молдавской стороне, а повестка известна". "Чем важны именно такие встречи? Только они могут дать сигнал к решению конкретных вопросов. Мы рассчитываем на возобновление работы формата "5+2". Он замер не с началом военных действий между Россией и Украиной, как многие утверждают, а в 2019 году, когда Молдова вышла из-за стола переговоров, отказавшись подписывать итоговый документ. Любая эскалация недопустима. Она будет контрпродуктивна", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Длуши-Сулига заверила, что Евросоюз всегда будет выступать за решение всех проблем за столом переговоров. Европейский дипломат подчеркнула, что "это общение (в рамках встречи "1+1", - ИФ) важно для обеих сторон".

Встречи по приднестровскому регулированию формата "5+2" не проводятся уже более пяти лет. Последнее такое заседание прошло в Братиславе в конце 2019 года и завершилось безрезультатно - ее участникам не удалось даже согласовать текст итогового коммюнике .

Красносельский не раз предлагал возобновить переговоры в формате "5+2", однако признавал, что "геополитическая ситуация не способствует этому". Осенью 2023 года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что "формата "5+2" больше не существует, и его невозможно реанимировать". В середине декабря прошлого года Украина официально заявила, что не будет участвовать в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта из-за участия в нем России.

Вадим Красносельский Евросоюз Кишинев ОБСЕ Украина Приднестровье Молдавия
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