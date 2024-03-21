Блинкен заявил о сокращении числа противоречий на переговорах по прекращению огня в Газе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На переговорах ХАМАС и Израиля в Катаре отмечено снижение числа противоречий в позициях сторон, что делает возможным заключение соглашения, завил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это становится все ближе. Я думаю, что разрыв сокращается, и считаю, что соглашение вполне возможно", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Хадат", находясь в Джидде в рамках своего ближневосточного турне.

Госсекретарь отметил, что ХАМАС отклонил ранее выдвинутые предложения по прекращению огня и освобождению заложников, теперь обсуждаются новые условия.

"Переговорщики работают над этим прямо сейчас. Но, я считаю, что это вполне выполнимо, и это очень необходимо", - сообщил Блинкен, при этом ответственность за успех переговоров он возложил на ХАМАС.

"Конечно, если ХАМАС вообще заботится о людях, которых он якобы представляет, тогда соглашение будет достигнуто, поскольку это немедленно приведет к прекращению огня, облегчит огромные страдания людей, доставит больше гуманитарной помощи, а затем даст нам возможность добиться чего-то более прочного", - сказал госсекретарь.

Он подтвердил, что США выступают против венной операции Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, но отказался сообщить подробности, касающиеся альтернатив, которые, по сообщениям СМИ, подготовила американская сторона.

"(...) Как я уже сказал, чего мы не хотим видеть, так это крупной наземной операции, потому что мы не видим, как это можно сделать, не причинив ужасного вреда гражданскому населению", - добавил Блинкен.