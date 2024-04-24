Транзит зерна из России по Литве резко вырос после ужесточения проверок

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ужесточение контроля над ввозом в Литву зерна из России и Белоруссии, введенное месяц назад, почти остановило импорт такого зерна в страну, однако его транзит на другие рынки ЕС значительно вырос, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы, которая проверяет эти грузы.

"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Белоруссии в Литву на 95%, но мы наблюдаем (увеличение - BNS) ввоза в Литву для импорта в другие страны ЕС", - сказала агентству BNS директор службы Аудроне Микалаускене.

С 18 марта ГПВС проверяет каждый вагон или транспортное средство с зерном, которое везут из России и Белоруссии, контролирует происхождение зерна и, как и прежде, определяет, нет ли в партиях зерна, предназначенных для рынка ЕС, запрещенных примесей.

По словам Микалаускене, если с 1 января по 18 марта через Литву было перевезено 184 партии зерна на рынки Германии, Дании, Франции, Бельгии, Чехии и других стран Сообщества, то с 18 марта по 16 апреля - уже 317 партий.

По данным ведомства, до 18 марта в Литву для импорта в среднем отправлялось 20-25 партий российских или белорусских кормов в сутки.

За первый месяц ужесточения проверок было проверено 38 грузовиков, перевозивших 1068 тонн кормов из России и Белоруссии. Три партии были пропущены, остальные еще проходят лабораторные проверки. На прошлой неделе не было обнаружено ни одной партии корма, предназначенной для литовского рынка.

Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозилась российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления. Еще шесть грузовиков с кормами из России и 15 из Белоруссии были развернуты на границе из-за несоответствия документов.

По данным ГПВС, в период с 18 марта по 16 апреля через Литву из России и Белоруссии в страны ЕС было ввезено 292 партии зерна общим весом 18 тыс. тонн.

Микалаускене отметила, что только на прошлой неделе через Клайпедский порт было перевезено 25 партий зерна, предназначенных для рынка Германии.

Как сообщили BNS в Государственном агентстве данных, в январе-феврале из России в Литву было ввезено около 12,2 тысячи тонн кукурузы на сумму 1,95 млн евро. При этом в 2023 году в Литву было ввезено 30,12 тысячи тонн российской кукурузы на сумму 7,77 млн евро, 6,19 тысячи тонн гречихи, сорго и других зерновых культур на сумму 2,76 млн евро, а также 1,53 тысячи тонн белорусской пшеницы и меслина (смеси ржи и пшеницы - BNS) на сумму 355,4 тысячи евро.

В марте Еврокомиссия предложила ввести для России максимальные импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, с целью остановить поступление российской сельхозпродукции на рынок ЕС. При этом Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия призывали ЕК полностью запретить ввоз в ЕС российского и белорусского зерна.

По данным ЕК, в 2023 году из России и Белоруссии в ЕС было импортировано 4,8 млн тонн зерна на сумму 1,5 млрд евро.