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Путин поручил правительству представить план строительства гражданских судов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 15 июня комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе гражданского судостроения, сообщил Кремль в четверг.

Речь идет об "актуализированном перспективном плане строительства гражданских судов на период до 2035 года, подготовленный с учетом платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов)", уточняется в поручении. Подчеркивается, что особое внимание нужно обратить "на необходимость строительства судов, предназначенных для осуществления экспортных поставок российской продукции".

В документе говорится о соответствующей плану "детальной схеме развития производственных мощностей организаций, осуществляющих строительство и ремонт судов", в которой необходимо выделить "проекты по модернизации действующих и созданию новых мощностей и определение механизмов финансирования соответствующих мероприятий".

Глава государства также ждет от кабмина "предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских судостроительных верфях (по техническим и экономическим характеристикам), в том числе о мерах по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования".

Кроме того, Путин поручил подготовить "предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния".

Владимир Путин
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