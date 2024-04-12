Граждан Франции предостерегли от поездок в Иран, Израиль, Ливан и в Палестину

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МИД Франции рекомендовал согражданам в ближайшие дни воздержаться от поездок в Иран, Ливан, Израиль и на палестинские территории".

Ведомство связало это с рисками военной эскалации на Ближнем Востоке.

Также МИД отзывает из Тегерана семьи французских дипломатов. Французским госслужащим запрещаются командировки в эти страны.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.