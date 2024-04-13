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Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Austrian Airlines до 18 апреля приостановить рейсы между Веной и Тегераном, сообщает в ночь на субботу The Times of Israel.

В компании пояснили, что приняли такое решение на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе.

"Маршруты через иранское воздушное пространство будут изменены", - добавили в авиакомпании.

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В пятницу МИД Австрии призвал сограждан покинуть территорию Ирана.

Газета отмечает, что Austrian Airlines была последней западноевропейской авиакомпанией, самолеты которой летали в иранскую столицу.

Ранее власти Ирана заявляли о намерении атаковать Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, где погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции.

Austrian Airlines Иран Израиль
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