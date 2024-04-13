Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Austrian Airlines до 18 апреля приостановить рейсы между Веной и Тегераном, сообщает в ночь на субботу The Times of Israel.
В компании пояснили, что приняли такое решение на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе.
"Маршруты через иранское воздушное пространство будут изменены", - добавили в авиакомпании.
В пятницу МИД Австрии призвал сограждан покинуть территорию Ирана.
Газета отмечает, что Austrian Airlines была последней западноевропейской авиакомпанией, самолеты которой летали в иранскую столицу.
Ранее власти Ирана заявляли о намерении атаковать Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, где погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции.