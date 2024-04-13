Нидерланды минимум на сутки закроют посольство в Иране

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов приняли решение из соображений безопасности закрыть посольство в Тегеране минимум на сутки (14 апреля), сообщает в субботу агентство EFE.

Нидерландские власти назвали это "мерами предосторожности".

Также в воскресенье не будет работать консульство Нидерландов в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Обычно диппредставительства в Иране и Ираке работают по воскресеньям, отмечает EFE.

Нидерланды приняли такие меры предосторожности на фоне роста напряженности в регионе: правительства западных стран полагают, что Иран в ближайшее время может нанести удары по Израилю в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

В Тегеране действительно предупреждали, что ответят на действия Израиля, но конкретных сроков не называли.