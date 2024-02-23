Энергоснабжение Абхазии должны стабилизировать в начале апреля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуацию с энергоснабжением Абхазии удастся стабилизировать в начале апреля, заявил директор ИнгурГЭС Леван Мебония на совещании в правительстве Абхазии.

"С учетом существующих резервов социального перетока электроэнергии из России, а также принимаемых мер по экономии электроэнергии, расхода воды и перспектив наполнения Джварского водохранилища ИнгурГЭС в весенний период, стабилизировать снабжение электричеством удастся к концу марта - началу апреля", - цитирует Мебонию пресс-служба абхазского кабмина.

Вместе с тем, как считает руководство ИнгурГЭС, уже сейчас необходимо спланировать меры, рассчитанные на покрытие дефицита электроэнергии в перспективе - в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

По мнению энергетиков, ситуацию способно изменить системное внедрение приборов объективного учета потребления электричества наряду с перспективным планированием альтернативных источников генерации энергии.

"Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выразил благодарность руководителю ИнгурГЭС за предпринимаемые усилия и предложил совместно с министерством энергетики и транспорта республики и компанией "Черноморэнерго" отработать предложения по долгосрочному решению проблемы", - говорится в сообщении.

Из-за энергодефицита в Абхазии западная часть республики и столица Сухум с ноября месяца снабжается электроэнергией за счет перетока из РФ, а восточная - из ИнгурГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии. В республике с конца января введены четырехчасовые отключения электричества - по два часа днем и два часа ночью.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

Ингурская ГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания вооруженного конфликта между в 1993году.

Плотина Ингурской ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, а пульт управления - в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. Стороны совместно управляют ГЭС и делят электричество, которое она производит. По неформальной договоренности между Тбилиси и Сухумом, 40% вырабатываемого станцией электричества потребляет Абхазия, а 60% - Грузия.