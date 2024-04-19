Абхазия отменила ограничения на подачу электроэнергии из-за потепления

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии с 20 апреля полностью отменят все ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

"С 00:00 мск 20 апреля все ограничения на подачу электроэнергии на всей территории республики снимаются", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этому способствовало резкое потепление и начавшееся активное таяние снега в горах, в результате чего уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС поднялся до оптимальных значений.

В ноябре и декабре 2023 года из-за низкого уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС и возникшего в связи с этим энергодефицита республика закупала электричество в РФ. В феврале и марте электроэнергия в западную часть республики поступала из России по социальному перетоку безвозмездно.

В начале апреля в связи с произошедшей аварией на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС была повреждена часть стены, что привело к попаданию бетонных обломков в турбинный отсек, и руководство ИнгурГЭС приняло решение о временной остановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в энергосистеме Абхазии, компания "Черноморэнерго" ужесточила график отключений электричества до шести часов в сутки, вместо действовавших ранее четырех.

"На время остановки станции энергоснабжение Абхазии осуществлялось за счет поставок со стороны частной грузинской компании", - сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

По его словам, поступившая в Абхазию электроэнергия на период остановки станции в шесть раз дороже, чем энергия, вырабатываемая Ингурской электростанцией.

"По договоренности, в течение апреля электроэнергию, потребленную Абхазией, необходимо в таком же объеме вернуть грузинской частной компании. Поэтому после запуска ГЭС ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии могут сохраняться, но не в таком объеме", - сказал он.

11 апреля после устранения аварии и запуска Ингурской электростанции шестичасовые ограничения подачи электричества были заменены на четырехчасовые.

ИнгурГЭС, расположенная на границе Абхазии с Грузией, является единственным объектом, который совместно эксплуатируют Тбилиси и Сухум после грузино-абхазской войны 1992-1993 г.г. Плотина, водоприемник и часть деривационного тоннеля станции находятся на территории Грузии. Здание ГЭС, другая часть тоннеля и каскад из четырех перепадных станций находятся в Абхазии.