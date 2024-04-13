Иордания временно закроет воздушное пространство из-за риска иранских ударов по Израилю

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Иордании с вечера субботы закрывают воздушное пространство из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщают арабские СМИ.

В сообщениях отмечается, что меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну.

Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.

Иордания приняла такое решение из-за опасений, что Иран может нанести удары по Израилю в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.