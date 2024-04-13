ЦАХАЛ привел в готовность системы обороны и нападения ВВС на фоне угрозы атаки Ирана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) привела в готовность системы обороны и нападения своих ВВС, оценивает с партнерами обстановку на Ближнем Востоке.

"Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки готовых к действиям самолетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

Кроме того, в армии заявили, что "проводят оценку ситуации со стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживают с ними тесную координацию".

Ранее в субботу иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что взял под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Агентство "Мехр" опубликовало фотографии и видеоролик, снятые на борту судна, предположительно, во время высадки на него иранских военных. Агентство уточняет, что операция прошла "в районе Персидского залива в субботу".

Накануне американские СМИ сообщали разные данные о том, когда Иран может нанести удар по Израилю, в том числе - в ближайшие двое суток. Также ряд СМИ отмечали, что в Тегеране еще не приняли решение об ударе.

При этом советник Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее портал Axios со ссылкой на источники информировал: Тегеран предупредил США, что их войска станут целью для иранских военных в случае, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила