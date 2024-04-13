Остин заверил, что США будут защищать Израиль в случае атаки Ирана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил по телефону израильскому коллеге Йоаву Галанту, что Израиль может положиться на Вашингтон в плане обороны в случае атаки Ирана, информирует в пресс-релизе Пентагон.

"Остин поговорил сегодня с Галантом, чтобы обсудить региональные угрозы. (...) Остин ясно дал понять, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США для защиты Израиля от любых атак со стороны Ирана и действующих в регионе при иранской поддержке формирований", - говорится в сообщении.

Накануне американские СМИ сообщали разные данные о том, когда Иран может нанести удар по Израилю, в том числе - в ближайшие двое суток. Также ряд СМИ отмечали, что в Тегеране еще не приняли решение об ударе.

При этом советник Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее портал Axios со ссылкой на источники информировал: Тегеран предупредил США, что их войска станут целью для иранских военных, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.