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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ПВО Египта привели в максимальную готовность

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Силы ПВО Египта приведены в состояние максимальной готовности в связи с сообщениями о запуске беспилотников из Ирана в сторону Израиля, цитирует агентство ЭФЭ сообщения египетских СМИ.

"Силы ПВО находятся в полной боевой готовности. За развитием ситуации наблюдает кризисный центр, в который входят представители всех необходимых структур Египта. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси получает информацию в режиме реального времени", - пишет агентство.

Отмечается, что Каир продолжает предпринимать все возможные усилия и поддерживает контакты со всеми сторонами с целью снижения эскалации в регионе и поиска путей для восстановления мира и спокойствия.

Ранее Корпус стражей Исламской революции подтвердил информацию о запусках беспилотников в сторону Израиля.

Израиль и США также сообщили, что Иран направил дроны в сторону Израиля.

Израиль Иран США Египет
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