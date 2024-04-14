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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ЕС осуждает удары Ирана по Израилю, призывает избежать эскалации

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает удары Ирана по Израилю, считает их беспрецедентной эскалацией напряженности в регионе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает неприемлемую атаку Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности", - написал он в социальных сетях.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что необходимо сделать все возможное для предотвращения усиления напряженности.

"Необходимо сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую региональную эскалацию. Необходимо избегать дальнейшего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами", - говорится в его сообщении в соцсетях.

В ночь на воскресенье Иран сообщил, что запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Жозеп Боррель ЕС Дамаск Израиль Иран
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