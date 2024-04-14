Генсек ООН призвал к предотвращению эскалации ситуации между Ираном и Израилем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск Ираном беспилотников по Израилю и призвал к недопущению дальнейшей эскалации ситуации.

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, порожденную крупномасштабной атакой на Израиль со стороны Исламской республики Иран", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

"Я призываю к немедленному прекращению противостояния. (...) Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. А некоторые иранские СМИ передавали о планах КСИР запустить и баллистические ракеты.